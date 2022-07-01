Донецкий перебежчик сменил скандальную Денисову на посту украинского омбудсмена

Новым уполномоченным Украины по правам человека назначен выходец из Донбасса депутат Дмитрий Лубинец.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», за его кандидатуру сегодня проголосовала Верховная рада.

Лубинец сменил на этом посту уволенную за чудовищные фейки об «изнасилованиях детей российскими солдатами» Людмилу Денисову, которая своими ничем не подкреплёнными фантазиями «нанесла ущерб имиджу Украины», даже по мнению команды Зеленского.

Дмитрий Лубинец – член депутатской группы «За будущее» и председатель Комитета Верховной рады «по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий». В 2019 году в Верховную Раду 9 созыва он попал как беспартийный самовыдвиженец из тогда ещё подконтрольного Киеву города Волноваха Донецкой области. В предыдущем созыве парламента состоял в «Блоке Петра Порошенко».

До политической карьеры занимался частным предпринимательством. В 2015 году публично благодарил украинские неонацистские батальоны за то, что они «отстояли Волноваху» в ходе проведения АТО против Донбасса.

Симферополь, Валентин Карамазов

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