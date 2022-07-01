В Киеве запретят исполнять и транслировать русскоязычные песни

Депутаты Киевского горсовета решили установить запрет на публичное использование «русскоязычного культурного продукта» в столице Украины.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», сообщение об этом появилось на страницах горсовета в соцсетях.
Ранее публичное исполнение и трансляция на радио и телевидениии русской музыки запретили в Ивано-Франковске и Тернополе. На уличных музыкантов постоянно совершались нападения националистов.
Симферополь, Валентин Карамазов
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