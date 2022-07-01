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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Пятница, 1 июля 2022, 16:37 мск

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В Киеве запретят исполнять и транслировать русскоязычные песни

Депутаты Киевского горсовета решили установить запрет на публичное использование «русскоязычного культурного продукта» в столице Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», сообщение об этом появилось на страницах горсовета в соцсетях.

Ранее публичное исполнение и трансляция на радио и телевидениии русской музыки запретили в Ивано-Франковске и Тернополе. На уличных музыкантов постоянно совершались нападения националистов.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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