В районе Крымского моста зафиксировано задымление – комментарий властей

В районе Крымского моста зафиксировано задымление.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», фото и видео «дымовой завесы» появились в соцсетях. Кроме того, автомобилисты сообщили, что затруднено движение через мост в сторону Тамани, из-за чего образовалась большая автомобильная пробка.

«По поводу задымления в районе Крымского моста, о котором пишут СМИ и телеграм-каналы: правоохранительные органы проводят учения в районе этого стратегического объекта. Так совпало, что в это же время на мосту произошло ДТП. Никакой опасности ни для моста, ни для людей, ни для Крыма нет. Ситуация контролируется на месте представителями силовых структур», – заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Действительно, на кадрах, выложенных в соцсетях, видно, что дым идет от двух грузовых машин, стоящих в отдалении от моста, причем дымятся не сами машины. Да, и цвет дыма указывает на то, что вызван он не горением.

Что же касается пробки, то по сообщению управления федеральной трассы «Тамань», ситуация стабилизируется, одну полсу в сторону Тамани уже открыли для движения.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»