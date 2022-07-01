На следующей неделе крымчане будут отдыхать три дня

На следующей неделе крымчане будут отдыхать три дня подряд.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дополнительный выходной появился в связи с праздником Курбан-байрам. Соответствующий указ главы РК Сергея Аксенова опубликован на официальном портале крымского правительства.

Напомним, в Крыму традиционно объявляются выходными первый понедельник после Пасхи и один из дней празднования Курбан-байрама.

Симферополь, Лиана Макоба

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