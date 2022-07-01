По факту обрушения моста во время дождя возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обрушения части моста в Симферополе.

Как уже сообщал «Новый День», 26 июня из-за обильных дождей в Симферополе вышла из берегов река Салгир и на мосту на улице Толстого образовался провал.

Следственный комитет начал проверку и выяснил, что в августе 2019 года между департаментом капитального строительства администрации Симферополя и одним из предприятий был заключен контракт на капитальный ремонт моста. Объект приняли и ввели в эксплуатацию на основании актов выполненных работ.

Мост не продержался и трех лет. Теперь СК намерен дать правовую оценку «действиям должностных лиц предприятия, осуществлявших капитальный ремонт автодороги, а также принявшим его в эксплуатацию», – сообщили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. ч.1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем причинение крупного ущерба).

Симферополь, Лиана Макоба

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