В ЛНР открыт первый пункт выдачи российских паспортов

В Луганской народной республике теперь можно не только подавать документы на оформление гражданства России, но и получать паспорт РФ на месте. Ранее за паспортом луганчанам приходилось ехать в Ростовскую область.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом журналистам рассказал замминистра внутренних дел ЛНР Михаил Параскеев.
Первый пункт выдачи открыт в Луганске. Вскоре откроются несколько отделений в других городах ЛНР.
«Первый республиканский пункт выдачи паспортов открыт благодаря слаженной работе министерств внутренних дел ЛНР и Российской Федерации. Теперь процедура их получения для наших граждан значительно ускоряется и упрощается», – приводит слова Параскеева издание «Донбасс решает».
Симферополь, Валентин Карамазов
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