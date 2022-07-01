В Крыму возбудили уголовное дело в отношении замдиректора школы за насилие над учеником

В Крыму возбудили уголовное дело в отношении заместителя директора школы-интерната за насилие над воспитанником.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю, инцидент произошел 19 мая в Феодосии. Мужчина схватил за руки 16-летнего подростка и повалили его на пол. Позже замдиректора пояснил, что это был воспитательный момент. Но в Следственном комитете подобных методов воздействия не оценили.

Теперь уже бывшему педагогу грозит до 10 лет лишения свободы.

Симферополь, Лиана Макоба

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