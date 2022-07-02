Байден потребовал от владельцев АЗС немедленно осознать всю опасность момента

Президент США Джо Байден пристыдил собственников АЗС за то, что они установили непомерно высокие цены на бензин «в тяжёлые времена для Америки».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», своё обращение он разместил в соцсетях.

«Моё послание компаниям, управляющим заправочными станциями и устанавливающим цены на заправках, простое: сейчас время войны и глобальной опасности. Снизьте цену, которую вы берёте на заправках, чтобы отразить стоимость, которую вы платите за продукт. И сделайте это сейчас», – потребовал Байден.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»