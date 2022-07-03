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Воскресенье, 3 июля 2022, 14:45 мск

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Мэр Львова отдал приказ готовиться к «белорусскому вторжению»

Архив, фото: Минобороны Украины

Мэр Львова Андрей Садовой объявил о начале подготовки к «вторжению со стороны Белоруссии».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», он мотивировал это растущей непредсказуемостью на белорусско-украинской границе.

«В каждом районе города будет создан штаб обороны и проведена дополнительная подготовка для членов добровольческих формирований теробороны. Пока мы не будем переводить их на круглосуточное дежурство. Но это решение может измениться в любой момент», – сказал Садовой.

Между тем, первый замглавы МВД Украины Евгений Енин заявил, что существует угроза «проникновения на территорию Украины диверсионно-разведывательных групп со стороны Белоруссии». На всех блокпостах вдоль границы усилен режим контроля.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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