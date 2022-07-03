Лисичанск пришлось оставить, чтобы в будущем отбить его – командование ВСУ

Вооружённым силам Украины иногда приходится «отступать с определённых территорий».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такое объяснение бегству ВСУ из Лисичанска дал советник министра обороны Украины Юрий Сак.

По его словам, отступление из важного стратегического пункта, расположенного на доминирующей над местностью высоте, который можно было оборонять очень долго, было вызвано необходимостью сберечь «человеческие жизни». Что мешало ВСУ таким же образом поступить в случае с Мариуполем и Северодонецком, Сак не пояснил.

«Для украинцев ценность человеческой жизни является главным приоритетом, поэтому иногда мы можем отступать с определенных территорий, чтобы в будущем отбить их», – уверяет советник Минобороны Украины.

При этом Сак добавил, что украинские войска якобы продолжают держать оборону «в городской черте» Лисичанска.

Напомним, сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России о полном освобождении территории ЛНР. Северодонецк и Лисичанск были последними крупными городами Луганской народной республики, которые оставались под контролем Киева.

Симферополь, Валентин Карамазов

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