Россия должна выполнить ряд украинских условий для заключения мира,прежде чем выдвигать свои.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил советник главы администрации президента Украины Михаил Подоляк, комментируя слова пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова о том, что Киеву, если там хотят завершить военные действия, придётся принять уже зафиксированные на бумаге условия РФ и сесть за стол переговоров.

Подоляк в провокационной манере написал у себя в соцсети, что Украина выдвигает свои встречные условия, среди которых «вывод российских войск, возврат похищенных граждан, выдача военных преступников, механизм репараций и признание суверенных прав Украины».

При этом он утверждает, что именно эти условия «уже известны России» и «обязательно будут зафиксированы на бумаге».

Симферополь, Валентин Карамазов

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