Две тысячи киевских экспертов выкатят Европе «масштабный плана Маршалла» для Украины

Киев привлёк больше двух тысяч экспертов к разработке «плана Маршалла» для Украины. Масштабная программа восстановления «Незалежной» будет обнародована на следующей неделе и представлена на конференции 4-5 июля в швейцарском городе Лугано.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.

«Депутаты, эксперты, ученые были максимально вовлечены в подготовку плана. Кроме этого плана, будут представлены конкретные инвестпроекты, которые могут заинтересовать не только в плане восстановления, но и в плане перезагрузки экономики нашей страны. Это зеленые технологии, новые технологии строительства, фактически это перезапуск экономики и общественной жизни», – рассказал он.

По словам Немчинова, план содержит 24 блока, его представят на конференции по восстановлению Украины в швейцарском Лугано. Он добавил, что реализовывать программу хотят «по окончании активной фазы боевых действий».

Стоимость своего «плана Маршалла» Киев оценивает в 1 триллион долларов. В Европе говорят, что для полного восстановления Украины может потребоваться до 500 млрд долларов.

Симферополь, Валентин Карамазов

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