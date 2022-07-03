Немецкий вице-канцлер обвинил Россию в объявлении экономической войны Германии

Сокращение поставок газа по «Северному потоку» – это рассчётливая экономическая война против Германии, а не вынужденная техническая мера, как это пытается преподнести Москва.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким заявлением выступил вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек.

По его словам, в Кремле не могут не знать, что сокращение поставок ведёт к повышению цен на отопление в Германии, а это, в свою очередь, может повлечь кризис неплатежей, банкротства и, как следствие, каскад аварий коммунальных служб.

«Мы имеем дело не с техническими решениями, а с экономической войной, совершенно рациональной и очень чёткой. После сокращения поставок газа на 60% логично следуют тяжёлые последствия», – рассуждает Хабек.

По его мнению, немецкие коммунальные предприятия подвержены риску каскадных сбоев, которые могут потребовать активации юридического пункта, позволяющего им повышать цены, несмотря на контрактные обязательства.

Симферополь, Валентин Карамазов

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