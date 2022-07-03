Генштаб ВСУ доложил о причинах отступления из Лисичанска

Украинской армии не хватает для успеха против РФ одной только «стальной воли и патриотизма».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили в генштабе вооружённых сил Украины, комментируя бегство своих войск из Лисичанска.

«В условиях многократного преимущества российских оккупационных войск в артиллерии, авиации, системах залпового огня, боеприпасах и личном составе продолжение обороны города приведет к смертельным последствиям. Чтобы спасти жизни украинских защитников, было принято решение отступить. Мы просто должны продолжать бороться. К сожалению, стальной воли и патриотизма недостаточно для успеха – нужны материально-технические ресурсы», – пожаловались в украинском генеральном штабе.

Между тем, советник министра обороны Украины Юрий Сак заявил сегодня, что Лисичанск пришлось оставить, чтобы «в будущем отбить его».

Напомним, сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России о полном освобождении территории ЛНР. Северодонецк и Лисичанск были последними крупными городами Луганской народной республики, которые оставались под контролем Киева.

Симферополь, Валентин Карамазов

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