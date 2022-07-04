В Ливадийском дворцовом комплексе устроят гостиницу

Главгосэкспертиза одобрила реконструкцию Ливадийского дворцового комплекса.

Напомним, Ливадийское имение стало летней резиденцией императора Александра II и императорской семьи с 1861 года. В 1862 – 1866 годах по проекту По проекту архитек тора Монигетти были перестроены Большой императорский дворец, дворец Наследника (Малый дворец), Свитский дом и еще около 70-ти различных построек.

В начале ХХ века в имении развернулась новая стройка: с 1902 по 1916 годы были построены дворец министра двора барона Фредерикса, Свитский (Пажеский) корпус и целый ряд других зданий. Большой дворец (который был признан аварийным к 1909 году) был разобран, и на его месте по проекту ялтинского архитектора Краснова в 1910-1911 годах был построен Белый дворец, сохранившийся до наших дней. Это последнее сооружение Российской Империи, созданное для царской семьи.

В 1925 году в бывшем царском дворце был открыт санаторий для крестьян, в 1931 году преобразованный в климатический лечебный комбинат.

С 4 по 11 февраля 1945 года в Ливадийском дворце проходила Ялтинская конференция руководителей трех союзных держав – СССР, США и Великобритании.

В 1953 году был вновь открыт санаторий. В июле1974 года по решению ВЦСПС и Центрального Совета по управлению курортами профсоюзов Ливадийским дворец был открыт для посетителей с 2 отделами – историко-мемориальным и выставочным.

В 1993 году Ливадийский дворец получил статус музея.

В 2000-х годах в районе дворцового комплекса активизировались оползневые процессы, были повреждены ряд опорных стен, разрушены подземные коммуникации. В ряде комнат появились трещины. Это вызвало широкий резонанс в прессе. После проволочек было проведено финансирование ремонтных и противооползневых работ.

Теперь планируется реконструировать Большой дворец, Дворец Фредерикса и Свитский корпус, а также переоборудовать одноэтажный склад в хладоцентр.

В Большом дворце отреставрируют рустованный цоколь, поверхности стен, фасадов из природного камня, элементы декора фасадов – сандрики, наличники и полуциркульные архивольты окон, колонны и другие элементы убранства дворца. Реконструкция коснется несущих конструкций балконов южного фасада.

Во Дворце Фредерикса заменят кровлю, систему водостоков, слуховых окон, отреставрируют печные трубы, а также кладку несущих стен, часть напольного покрытия, проведут раскрытие исторических проемов.

В Главгосэкспертизе сообщили, что в приспособленных под современное использование зданиях Свитского корпуса и Дворца Фредерикса будут устроены гостиницы.

Ранее главгосэкспертиза выдала положительное заключение на проведение полной реконструкции Ливадийского парка: работы будут проводиться на площади более 30 гектаров. В числе прочего предполагается восстановить историческую дорожно-тропиночную сеть, провести в порядок подпорные стены, соорудить противооползневую систему.

Все реставрационные работы планируется провести с 2022 по 2025 годы.

Ялта, Лиана Макоба

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