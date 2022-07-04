Кулеба обвинил НАТО в лицемерии за нежелание принимать Украину в альянс

НАТО приводит несостоятельные отговорки, лишь бы не позволить Украине присоединиться к Североатлантическому блоку.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью киевским СМИ заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, ускоренная процедура по приёму в НАТО Швеции и Финляндии полностью разбивает все аргументы натовских чиновников против Украины о том, что появление новой границы альянса с РФ может привести к эскалации.

«То есть, все эти аргументы о том, почему нельзя брать Украину в альянс, обнулились. Это то, о чём мы постоянно говорили, что всё это они придумали просто для того, чтобы оправдывать свое нежелание нас интегрировать», – пожаловался Кулеба.

Вместе с тем он признал, что сейчас нет предпосылок для изменения НАТО своей практической политики относительно членства Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»