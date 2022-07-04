Глава освобождённой ЛНР: Наступление продолжается

Специальная военная операция не остановится после освобождения Донбасса, так как необходимо отодвинуть украинскую армию на растояние, как минимум, ракетных обстрелов. Кроме того, никто не отменял задачу по денацификации всей территории Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава полностью освобождённой на днях Луганской народной республики Леонид Пасечник.

«Нужно отодвинуть противника дальше для безопасности, задачу денацификации территории всей Украины никто не отменял», – отметил он.

Пасечник ответил на обещание Зеленского «отбить Луганщину». Он заверил, что ВСУ разгромлены и больше никогда не появятся в регионе.

«Наша армия обладает достаточными силами и средствами для того, чтобы не допустить этого», – подчеркнул Пасечник.

Симферополь, Валентин Карамазов

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