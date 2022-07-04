В Ялтинском горно-лесном заповеднике объявились мошенники: они выдают себя за государственных инспекторов и собирают деньги с туристов.

«Хотим особо подчеркнуть: в наших заповедниках плата за посещение государственными инспекторами не взимается, – заявили в ФГБУ «Заповедный Крым». – Государственный инспектор имеет право проверить наличие разрешения на посещение и при этом должен предъявить своё должностное удостоверение».

Как уже сообщал «Новый День», с 2021 года плату за вход в Ялтинский горно-лесной, Опукский и Казантипский заповедники стали взимать официально – 150 рублей с каждого туриста. Но билеты можно купить только через сайт ФГБУ «Заповедный Крым», то есть заранее, либо приобрести в кассах возле водопада Учан-Су, у зубцов Ай-Петри или у входа в пещеру Ялтинская. В других местах билеты не продают.

Ялта, Лиана Макоба

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