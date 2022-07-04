Украина должна отдать русские территории, если хочет сохраниться – экс-посол США в СССР

США и Запад в целом не смогут долго поддерживать Украину. Поэтому Киеву следует задуматься уже сейчас – согласиться на утрату исторических российских территорий или потерять всё.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью российскому либеральному YouTube-каналу заявил экс-посол США в СССР Джек Мэтлок.

«Россия ощущает своё покровительство над этническими русскими, оказавшимися за пределами СССР. Очевидно, что это очень важно для президента Путина. Есть способы, которыми, по сути, Украина могла бы договориться – что в течение определенного периода времени они будут уважать юридическую независимость отколовшихся государств.

Есть прагматические пути, если мы хотим покончить с некоторыми из этих постоянных обращений к абстрактным принципам, которые не согласуются с реальностью. Действительно, в интересах всех прекратить боевые действия, остановить разрушения», – отметил Мэтлок.

«Давайте посмотрим правде в глаза, Европа и США просто устанут постоянно обеспечивать новую помощь Украине. Наша собственная политика такова, что почти наверняка президент Байден потеряет контроль над конгрессом на следующих выборах. Большой проблемой является инфляция. Значительная часть инфляции усугубляется санкциями на экспорт российской нефти. Это не сильно навредило России, потому что они экспортируют нефть в другие страны. Мне кажется, нас ждёт некое охлаждение со стороны Запада в плане поддержки Украины.

Я не сомневаюсь, что Украина скажет, что они не должны уступать ни дюйма. Но я бы на это сказал – если посмотреть в прошлое, на Зимнюю войну СССР против Финляндии, которую начал Сталин... Чтобы остановить это, финнам пришлось отказаться от какой-то части территории. Они отдали Выборг и ещё что-то», – приводит слова Мэтлока «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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