В Крыму малышка утонула на глазах у матери и реаниматолога

В Крыму двухлетняя девочка утонула в бассейне на глазах у матери и реаниматолога.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла 3 июля в Николаевке.

Малышка вместе с матерью и крестной отдыхала у бассейна в одном из пансионатов. По словам очевидцев, девочка бегала вдоль кромки бассейна, но поскользнулась и упала в воду.

Женщины бросились за ней, вытащили ее из воды и попытались привести в чувство, но, несмотря на то, что крестная работает реаниматологом, спасти ребенка не удалось, пишет «Газета.ru».

По данным некоторых СМИ, в это время у бассейна не было дежурного спасателя.

Симферополь, Лиана Макоба

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