В Крыму малышка утонула на глазах у матери и реаниматолога

В Крыму двухлетняя девочка утонула в бассейне на глазах у матери и реаниматолога.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла 3 июля в Николаевке.
Малышка вместе с матерью и крестной отдыхала у бассейна в одном из пансионатов. По словам очевидцев, девочка бегала вдоль кромки бассейна, но поскользнулась и упала в воду.
Женщины бросились за ней, вытащили ее из воды и попытались привести в чувство, но, несмотря на то, что крестная работает реаниматологом, спасти ребенка не удалось, пишет «Газета.ru».
По данным некоторых СМИ, в это время у бассейна не было дежурного спасателя.
Симферополь, Лиана Макоба
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