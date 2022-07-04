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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Понедельник, 4 июля 2022, 18:50 мск

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Украина арестовала активы России и Белоруссии на 12 млн долларов

Украина арестовала российских и белорусских предприятий на общую сумму более 360 млн гривен (около 12 млн долларов).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет 315 железнодорожных контейнерах, оцененных более чем в 10 млн гривен, и товарно-материальных ценностях на сумму свыше 350 млн грн.

В ГПУ также заявили, что обнаружили на территории Страны были обнаружены также 300 вагонов с минеральными удобрениями, «которые использовались с нарушением таможенного законодательства Украины». Их тоже арестовали.

Киев, Платон Ефимчук

© 2022, РИА «Новый День»

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