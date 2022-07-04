В Крыму чиновники «слили» в сеть персональные данные украинских беженцев

В Керчи чиновники городской администрации разместили на сайте госзакупок личные данные беженцев из Украины и республик Донбасса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в открытом доступе были опубликованы не только списки беженцев, прибывших в город, но и их паспортные данные, адреса размещения и даже даты пребывания в Керчи.

Правительство Крыма начало служебную проверку.

Отметим, что подобные действия чиновников подпадают не только под административную, но и уголовную ответственность, но пока об участии в разбирательстве правоохранительных органов не сообщается.

Керчь, Лиана Макоба

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