Правительство Украины озвучило сумму на реализацию плана по восстановлению экономики страны на конференции в Швейцарии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что план оценивается в 750 миллиардов долларов и получить эти деньги планируется за счет конфискации российских активов. Причем, не только на Украине, но и в других странах.

Шмыгаль добавил, что уже замороженные активы РФ по разным оценкам составляют от 300 до 500 миллиардов долларов.

Отметим, что, согласно озвученному в Швейцарии плану, потратить на развитие образования и модернизацию здравоохранения украинские власти собираются в 15 раз меньше, чем на расплывчатые задачи «конкурентный доступ к капиталам» и «обеспечение макрофинансовой стабильности».

Киев, Платон Ефимчук

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