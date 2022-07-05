В Крым со стороны Украины с марта въехало более полумиллиона человек

Более 540 тысяч человек пересекли границу на севере Крыма за последние 4 месяца. Об этом сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по РК.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за этот же период на полуостров со стороны Украины въехали 177 тысяч автомобилей.

Сегодня все три пункты пропуска через границу – «Джанкой», «Армянск» и «Перекоп» – пункты пропуска работают в штатном режиме. Граждане России могут попасть на территорию ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей предъявив всего лишь паспорт.

В автомобильном пункте пропуска «Джанкой» сейчас обустраиваются дополнительные полосы движения для автомобилей. Всего в пункте должны работать 14 полос и 2 инспекционно-досмотровых мобильных комплекса.

Симферополь, Лиана Макоба

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