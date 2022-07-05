Крым будет получать электороэнергию из Запорожья

Крым будет получать электороэнергию с Запорожской АЭС, как это было до 2015 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», предполагается, что из Запорожья на полуостров будет поступать до 25% энергии, производимой АЭС, что позволит удешевить стоимость электричества для республики.

Сейчас в Запорожье работают более 100 объектов ветроэнергетики и тепловая станция. Вместе с АЭС они вырабатывают энергии гораздо больше, чем потребляет регион, отмечает ТАСС. Этот избыток и планируется направить в Крым.

Запорожская АЭС состоит из 6 энергоблоков, из которых в настоящее время работают 2. Мощность АЭС составляет 6 тысяч мегаватт.

Симферополь, Лиана Макоба

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