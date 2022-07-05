В Крыму задержан заместитель начальника таможни – его обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (пункт «в» части 3 статьи 286 УК РФ).

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, уголовное дело было возбуждено по итогам капитального ремонта здания таможни в Евпатории.

По данным следствия, контракт был заключен в марте 2021 года, в ходе ремонта ответственному заместителю начальника Крымской таможни – начальнику отдела тылового обеспечения неоднократно сообщали о проблемах на стройке, однако он подписал акт о приемке фактически не выполненных работ.

«На основании этих актов Крымская таможня перечислила фирме-подрядчику денежные средства в полном объеме, – сообщили в Следственном комитете. – В то же время, согласно результатам экспертизы, стоимость фактически невыполненных работ по госконтракту составила свыше 3,5 млн рублей».

Руководитель компании-подрядчика обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.

«В рамках следствия проведены обыски по местам работы и жительства фигурантов уголовных дел. От подследственных получены признательные показания, в ходе допросов они подробно сообщили обо всех противоправных действиях. С учетом данных обстоятельств судом им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», – уточнили в Следственном комитете.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»