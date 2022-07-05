Крым оказался в десятке регионов с самыми плохими дорогами

Крым оказался в десятке регионов России с самыми плохими дорогами. Ранжирование на основе данных официальной статистики провели аналитики РИА Рейтинг.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», регионы сравнивались по доле автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности соответствующих автомобильных дорог по итогам 2020 года.

Оказалось, что в целом по России нормативным требованиям не отвечают почти 50% таких трасс. Вместе с тем, отмечают авторы исследования, в разных регионах Российской Федерации состояние дорог существенно отличается, что обусловлено многими причинами и в том числе природно-климатическими условиями: «Как правило, сложнее всего обеспечивать продолжительное качество дорожного покрытия в северных регионах. Кроме того, состояние дорожного хозяйства зависит от экономического состояния региона в целом, от его финансовых возможностей».

Несмотря на то, что Крым – регион не северный и денег из федерального бюджета получает достаточно, по качеству региональных и местных дорог республика оказалась в аутсайдерах. Доля трасс, отвечающих нормативам, не превышает 28,5%. По этому показанию РК занимает 79 место из 85.

А вот Севастополь ушел далеко вперед: с долей нормативных дорог в 53,4% город оказался на 35 строчке.

Симферополь, Лиана Макоба

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