Глава Крыма подписал указ о призывных комиссиях по мобилизации граждан

Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ «О призывных комиссиях по мобилизации граждан в Республике Крым» – документ опубликован на официальном крымского правительства.

В Указе определен состав республиканской призывной комиссии, а также функции призывных комиссий РК и муниципалитетов как в мирное время, так и в случае мобилизации.

Военный комиссар Крым Юрий Лымарь заявил, что документ не имеет отношения к спецоперации на Украине: «Были большие изменения в муниципалитетах. Поменялось много глав администраций: Керчи, Ленинского района, Судака, Евпатории… А главы администраций являются председателями районных призывных комиссий, – цитирует Лымаря «КП». – В связи с этими большими изменениями указ и вышел. Это повседневная текучка, которая никак не связана со спецоперацией».

Симферополь, Лиана Макоба

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