российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 5 июля 2022, 15:02 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

В Крыму пассажирский автобус слетел с трассы

В Крыму пассажирский автобус съехал с трассы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел под Севастополем в районе аэропорта Бельбек.

В пресс-службе УМВД по Севастополю сообщили, что водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Поскольку перепад высот между дорожным полотном и обочиной был не очень большой, обошлось без серьезных последствий – пострадавших в ДТП нет.

Севастополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Севастополь, Юг России, Россия, Транспорт, Туризм,