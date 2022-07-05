В Крыму пассажирский автобус слетел с трассы

В Крыму пассажирский автобус съехал с трассы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел под Севастополем в районе аэропорта Бельбек.

В пресс-службе УМВД по Севастополю сообщили, что водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Поскольку перепад высот между дорожным полотном и обочиной был не очень большой, обошлось без серьезных последствий – пострадавших в ДТП нет.

Севастополь, Лиана Макоба

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