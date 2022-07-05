На юге России появится новый морской курорт

На юге России планируют создать новый морской курорт. Размесить его планируют на отсыпных островах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», определенное место пока не выбрано – в качестве локации рассматривается побережье либо Черного, либо Каспийского морей.

Технология искусственных островов привлекает тем, что позволяет избавить от антропологической нагрузки естественные территории и тем самым развивать курорт, сохраняя экологическую ситуацию.

«В стране существует острая необходимость развивать морские курорты, – цитирует «КП» главу Ростуризма Зарину Догузову. – Они будут более современные, чем существующие, и адаптированы на семейный отдых».

Новый курорт должен появиться в течение ближайших 10 лет. Но сначала эксперты тщательно исследуют морское дно, чтобы не навредить природе.

Симферополь, Лиана Макоба

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