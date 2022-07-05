«Ситуация не изменится» – Шольц призвал немцев не ждать окончания кризиса

Рост цен на все товары является «историческим вызовом для Германии», поэтому немцам следует приготовиться к тяжёлым временам на обозримую перспективу.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Нынешний кризис не закончится через несколько месяцев. Мы должны быть готовы к тому, что эта ситуация не изменится в обозримом будущем», – приводит его слова немецкая пресса.

При этом в числе причин кризиса в Германии Шольц не назвал антиросийские западные санкции. По его мнению, виноваты «события на Украине и нарушение логистических цепочек вследствие пандемии коронавируса».

Ранее президент Федерации работодателей ФРГ Райнер Дулгер заявил, что «эта страна переживает худший экономический и социально-политический кризис с момента воссоединения Германии». «Нам предстоят трудные годы» – добавил он.

Симферополь, Валентин Карамазов

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