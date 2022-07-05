Все в ружьё: на Украине запретили мужчинам покидать место прописки

Генштаб вооружённых сил Украины прокомментировал указ Зеленского о запрете для военнообязанных покидать пределы территории постоянной прописки.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится на сайте военного ведомства.

Украинское командование подтвердило, что «в военное время запрещается выезд призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства без разрешения военкома».

«Разрешение выдается от 30 дней до года в зависимости от категории субъекта. Рассматривается дополнительное нормирование вопросов перемещения лиц, систематически пересекающих административные границы в связи со служебной или личной необходимостью», – говорится в сообщении.

По мнению украинских экпертов, эта мера приведёт к «дополнительному обогащению военкомов», которые кратно повысят размер взяток за разрешение покинуть территорию проживания и, таким образом, избежать отправки на фронт.

Симферополь, Валентин Карамазов

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