В Херсонесе обнаружили уникальный погребальный комплекс с памятниками II века нашей эры.

Как сообщили РИА «Новый День» в фонде «Моя история», в южном пригороде найдена плитовая гробница.

Она состоит из трех частей – пьедестала, базы под стелу и надгробной стелы – прямоугольной мраморной плиты с изображением в высоком рельефе фигуры зрелого мужчины, задрапированного в гиматий, в левой руке держащего свиток. По словам ученых, это свидетельствует о его высоком государственном положении. Под фронтоном надпись: «Аристон, сын Аристона. Прощай».

Также найдена плитовая гробница 18-летней девушки Аннионы. Погребальная стела выполнена из белого мрамора, изображает молодую женщину в гиматии, покрывающим и голову. Под фронтоном надпись: «Аннион, дочь Эсхина, сына Героида, 18 лет. Прощай».

Также найдена гробница-колумбарий – каменное строение из тщательно обработанных и подогнанных известняковых блоков 6,45 на 4,5 метра. В колумбарии находилось около 14 ниш для урн с прахом. Все три памятника датируются II веком нашей эры.

Сейчас археологи изучают находки. Кроме того, поднят вопрос о создании на месте обнаруженного могильника музея.

Севастополь, Лиана Макоба

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