Зеленский уже понял, что проиграл битву за Донбасс, но перед окончательным отступлением хочет нанести максимальный ущерб инфраструктуре городов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Кроме прочего, украинская армия получила от Запада новую партию боеприпасов и использует их для разрушения Донецка и соседних городов.

«Противник понимает всю перспективу, с чем они столкнулись сейчас и стараются нанести как можно больше ущерба, в том числе и Донецку. Чтобы было трудней и дороже восстанавливать. Украинский режим давно не считает Донбасс своим регионом, поэтому они открыто, не прикрываясь ничем и с пониманием того, что западные СМИ ничего не осветят по обстрелам Донецка, Ясиноватой, Макеевки, Горловки – они наносят удары, которые влекут за собой разрушение инфраструктуры», – сказал Пушилин.

Симферополь, Валентин Карамазов

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