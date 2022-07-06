В Крыму сократилось число стобальников среди сдавших ЕГЭ

В Крыму подвели итоги единого государственного экзамена.
Как сообщили РИА «Новый День» в министерстве образования, науки и молодежи РК, всего в текущем году ЕГЭ сдавали 9 тысяч 341 человек, 28 из них получили за экзамен 100 баллов. Высшие оценки по русскому языку получили 15 крымчан, по литературе – 6, по 1 стобалльному результату зафиксировано по математике профильного уровня, обществознанию, английскому языку и химии.
Стобальниками могут похвастаться школы Симферополя, Ялты, Керчи, Евпатории, Джанкоя, а также Симферопольского, Сакского, Джанкойского и Черноморского районов.
Однако по сравнению с прошлым годом результаты скромные: в 2021 году, по данным министерства, только русский язык на 100 баллов сдали 32 человека, а литературу – 17.
Симферополь, Лиана Макоба
© 2022, РИА «Новый День»
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