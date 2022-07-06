Житель Крыма потерял полтора миллиона рублей, пообщавшись с туристом

Житель Крыма лишился полутора миллионов рублей, пообщавшись с туристом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МВД по РК, инцидент произошел в Керчи. Горожанин познакомился с приезжим из другого региона и решил «обмыть» встречу. «Вечеринку» устроили прямо у автомобиля керчанина. В какой-то момент хозяин авто отвлекся, а его новый знакомый взял из открытого багажника сумку и исчез.

В сумке были документы и полтора миллиона рублей. Вора довольно быстро задержали – он оказался неоднократно судим за аналогичные преступления. Взял ли он сумку наугад или выпивший керчанин сам рассказал ему о том, что возит в багажнике, не сообщается.

Сумку нашли: документы остались на месте, а вот денег существенно поубавилось.

Возбуждено уголовное дело.

Керчь, Олег Яковенко

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