Рост инфляции в США будет длиться годами – Goldman Sachs

Инфляция в США продолжится этим летом, а её рост может длиться годами.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом для издания Forbes пишут экономисты инвестиционного банка Goldman Sachs.

Эксперты заявили, что ожидают ускорения летнего роста потребительских цен, поскольку расходы на транспорт и медицинское страхование продолжают расти, что приводит к увеличению базовой инфляции, которая в спокойные времена исключала волатильность цен на продукты и энергоносители, – до 6,5%.

По их прогнозам, удержать рост цен в рамках планируемых федеральным правительством показателей не удастся ещё долгие годы.

Forbes проводит параллель с 1960-70 годами, когда десятилетие высокой инфляции привело к длительному периоду слабого экономического роста и спровоцировало десятилетие низкой доходности фондового рынка.

«Потребителям, возможно, придется жить в мире, где инфляция постоянно растет сильнее, чем в предыдущее десятилетие», – цитирует издание главного экономиста LPL Financial Джеффри Роуча.

При этом отмечается, что ради сдерживания роста цен администрация Байдена может пойти на снижение ввозных пошлин на ряд китайских товаров.

Тем не менее, как пишет Forbes, вряд ли подобные меры помогут сдержать рост инфляции в США, так как её основной причиной является разрыв логистических цепочек и как следствие – повышение транспортных издержек.

Симферополь, Валентин Карамазов

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