Публикация гражданками Украины данных о своих призванных в армию сыновьях в открытых источниках может быть использована «агрессором» против государства и самих военнослужащих.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким заявлением выступило главное управление разведки Украины.

Напомним, российские гражданские организации по просьбе самих украинских военнопленных помогают им связаться с родственниками, а также принимают просьбы от граждан Украины поискать пропавших сыновей. Однако в Киеве сочли такую деятельность опасной для имиджа киевского режима и не придумали ничего лучше, как начать запугивать отчаявшихся украинских матерей.

«На сегодня известно о большом количестве случаев, когда российские спецслужбы под видом уполномоченных государственных служб или «общественных организаций» выходили на связь с семьями украинских защитников. Свои обращения объясняли якобы целью «предоставить информацию» о военном или «способствовать освобождению из плена... Важно понимать, что паспортные данные, должность, звание, номер части, последнее место нахождения защитника, его фото в военной форме и т.д. – важная информация, которая может быть использована врагом против самих защитников, их семей и нашей страны в целом», – строго предупреждает украинская разведка.

В ведомстве подчеркнули, что обменом пленных или поиском пропавших без вести военнослужащих имеют право занимаются только органы государственной власти.

«Заботьтесь об информационной безопасности и инфогигиене, пользуясь только проверенными официальными государственными ресурсами и платформами», – приводит «ПолитНавигатор» заявление ГУР МО Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

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