В Судаке крыша течет в каждом третьем доме

В Судаке течет крыша каждого третьего многоквартирного дома. Это выяснилось в ходе выездного совещания правительства Крыма по проблемам города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Судаке и входящих в его состав поселков всего около 150 многоквартирных домов, и в трети из них требуется отремонтировать кровлю. 9 самых запущенных власти обещали привести в порядок до декабря. Еще 9 сделают в 2023 году.

Остальным придется ждать до 2024 года или дольше.

Судак, Олег Яковенко

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