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Среда, 6 июля 2022, 16:09 мск

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Бывший глава Симферополя рискует стать фигурантом уголовного дела

Бывший руководитель администрации Симферополя Максим Балахонов рискует стать фигурантом уголовного дела за заключение контракта на ремонт общественных территорий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в крымской столице в очередной раз повторяется история площади имени Ленина, которую должны были реконструировать к сентябрю прошлого года, а сдали только в мае. Теперь срываются сроки благоустройства общественных территорий на бульваре имени Франко, на территории министерства сельского хозяйства, а также возле домов №134 и №136 на улице Киевской. На этих участках сняли старое покрытие, разрыли все вокруг и забросили.

Выяснилось, что контракты с недобросовестными подрядчиками еще в начале года заключал врио главы администрации Симферополя Максим Балахонов.

Глава РК Сергей Аксенов назвал это «дембельским аккордом» и поручил отправить необходимые документы в прокуратуру для проверки подрядчиков, возбуждения уголовного дела и привлечения к ответственности руководителей.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»

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