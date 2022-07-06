«Пока не получается»: Зеленский круглосуточно сколачивает «антипутинскую коалицию»

Президент Украины Владимир Зеленский не покладая рук работает над формированием западной «антипутинской коалиции». Однако пока нет желаемого результата.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов.

По его словам, такая коалиция «только формируется», и сейчас можно говорить лишь о появлении «её контуров».

«Окончательной антипутинской коалиции, единой, на сегодняшний день на Западе ещё не существует. Она только формируется, и её контуры уже существуют. Мы чётко осознаем, что Великобритания, Соединенные Штаты, другие страны – они уже для себя приняли решение и они идут как партнеры. Есть часть стран, я не хочу их сейчас называть, которые считаются партнёрами, но когда доходит до дела, то есть, оттяжка во времени, какие-то другие вещи. Это очень важная работа, она крайне сложная и президент нашей страны тут прилагает большие усилия, потому, что он каждый день общается, общается и ещё раз общается», – приводит слова Данилова «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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