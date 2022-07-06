Киевский политолог объяснил, почему Украину никогда не примут в НАТО

Запад никогда не даст согласия на членство Украины в НАТО. Вся воинственная риторика США и ЕС против РФ – сразу заканчивается, как только дело идёт к реальному применению пятой статьи Североатлантического договора.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил украинский политолог Вадим Карасёв.

«Мы-то созрели вступить в НАТО, но НАТО нас не принимает, и не будет принимать. А почему не берут? Потому что, если вы сейчас возьмёте, вы пятую статью должны использовать. Вы должны защищать члена НАТО от внешней агрессии, а они не хотят. Они не хотят, они делают всё, чтобы не было войны, прямой войны НАТО и России. Вы можете называть Россию противником, главной угрозой безопасности, но воевать вы с ними не хотите. Если вы принимаете Украину в НАТО, значит, тогда вы начинаете воевать с Россией непосредственно», – отметил украинский эксперт.

По его словам, в НАТО уже склоняются к тому, чтобы согласиться на нейтральный статус Украины и избавиться, наконец, от страха перед военным конфликтом с РФ.

«Россия может пойти на договор с условием. Какое условие? Нейтралитет. И знаете, что? Запад поддержит. Во-первых, снимается головная боль принимать – не принимать Украину. Вы понимаете, как они боятся пятую статью применить? Фактически они ж Литву принудили транзит приоткрыть на Калининград. Не хотели ЕС, а ЕС и НАТО, эти две опоры европейской безопасности, не хотели разворачивать тут ещё один очаг конфликта – чтоб был в Калининградском регионе. Стрёмно. Безопасность, везде безопасность идёт. Россия же для них угроза прямая, угроза безопасности...», – приводит слова Карасёва «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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