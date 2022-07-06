Крымчане вторую неделю не могут привести в порядок свое имущество после потопа, потому что чиновникам не до них

В Крыму продолжают подсчитывать ущерб, причиненный наводнением.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в результате сильных ливней 26-27 июня затопило 719 частных и 10 многоквартирных домов, 258 приусадебных участков и 4 объекта соцсферы в 17 населенных пунктах 5 муниципалитетов республики. В республике ввели режим ЧС.

По словам и.о. министра транспорта республики Николая Лукашенко, в зоне подтопления оказались 223 объекта дорожной инфраструктуры – дороги, мостовые сооружения, перепускные трубы под дорогами. До пятницы станет известно, сколько денег потребуется на их восстановление.

В муниципалитетах начали прием заявлений о назначении компенсации за поврежденное водой имущество. Только в Симферополе подано уже около 500 заявлений.

Отдельную экспертную работу обещают провести по утонувшим автомобилям.

Правда, как выяснилось, на деле все выглядит не так радужно, как отчитываются чиновники: «Город Симферополь. Мы подали заявление на возмещение убытка в связи с подтоплением несколько дней назад, нам сказали ждать комиссию для осмотра и ничего не убирать. Через какое время должна прийти комиссия для осмотра? После подтопления уже вторая неделя, хотелось бы уже убрать все последствия», – написала сегодня одна из крымчанок на странице главы Крыма Сергея Аксенова в соцсетях.

Симферополь, Олег Яковенко

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