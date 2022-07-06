Власти Крыма разрешили спекулировать муниципальным имуществом до конца туристического сезона

Власти Крыма разрешили спекулировать муниципальным имуществом и лишать бюджеты дополнительного дохода до конца туристического сезона. Такую привилегию, например, получили предприниматели Судака.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава РК Сергей Аксенов сегодня заявил, что нестационарные торговые объекты (НТО) не должны сдаваться в субаренду – эксплуатировать их должны только те, кто заключил договор с мэрией и только по назначению, указанному в соглашении. В противном случае договоры должны немедленно расторгаться.

Однако выяснилось, что в Судаке правила работы НТО нарушаются чуть ли не повсеместно. На сегодняшний день в городе зафиксировано 649 нестационарных торговых точек, но соглашения с мэрией есть только у 447. То есть, около трети НТО работают незаконно.

Но и с теми, что функционируют в легальном поле, далеко не все благополучно. Часть НТО работают не по заявленному назначению: предприниматели оформляли их по льготной цене как сельхозпроизводители, собирающиеся торговать собственной продукцией, а открыли в них заведения общепита (для таких объектов аренда земли обходится гораздо дороже).

Многие НТО сданы в субаренду. Иными словами, предприниматели просто спекулируют муниципальной землей. Так, один из них платить в городской бюджет всего 70 тысяч рублей в месяц за 27 НТО, а получает от субарендаторов 1,5 миллиона.

Сотрудники крымского правительства обнаружили 26 НТО, сданных в субаренду, на улице Таврической, 29 – только в одном месте набережной. И таких примеров масса: и на улице Ленина, и по всей набережной, и в других частях города.

Не удивительно, что городской бюджет Судака получает от нестационарной торговли денег в 2 раза меньше, чем, например, Симферополь, хотя численность НТО в Судаке в 2 раза больше, чем в крымской столице.

Но мэрию такая ситуация, похоже, не беспокоит: в мэрии обещали ликвидировать субаренду, но только осенью. И глава Крыма согласился, пояснив, что не хочет лишать людей заработка во время сезона. Но не уточнил, кого именно имел ввиду: тех, кто получает у муниципалитета землю под НТО за копейки, а потом «наваривает» на ней миллионы, по сути, ничего не делая, или тех, кто втридорога арендует НТО у новоявленных судакских «рантье». Не стал он уточнять почему город, которому не хватает 40 млн рублей, чтобы элементарно привести в порядок улицы, может позволить себе делать подобные «подарки» предпринимателям.

Судак, Олег Яковенко

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