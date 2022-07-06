Спикер крымского парламента предложил вернуть Россию лет на 100 назад

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов выступил с новым громким заявлением, в очередной раз продемонстрировав, что история и обществоведение – не его конек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на этот раз специалист широкого профиля (комментирующий все – от учебных планов школ до мирового устройства) предложил реформировать политическую систему страны. А точнее – вернуться на 100 лет назад.

«Как вариант дальнейшего политического развития страны считаю целесообразным рассмотреть переход на однопартийную систему. Либеральная многопартийная система Запада создана не для нашей ментальности, – заявил сегодня спикер крымского парламента. – Она в серьёзной степени нам не подходит, а потому и не реализовалась эффективно. Она хороша только для того, чтобы рассорить между собой народы, рассорить людей внутри одного народа».

В подтверждение своих слов Константинов приводит Словакию и Болгарию, которые, по его мнению, ничего реально не добились, следуя западным стандартам.

«Польша тоже не показатель: в ней политический плюрализм сложился исторически, там никогда и короля нормального не было, всегда решения оставались за шляхтой», – заявляет крымский спикер, как-то забывая, что с 1815 года по 1917 Польша входила в состав Российской империи.

Забыл Константинов (или не знает вовсе) и о политическом устройстве самой Российской империи: «Жить вообще без партий, как это было при Романовых, – не современно как-то. Тем более, это легальных партий тогда не было, а подпольные организации в стране появлялись постоянно», – удивил он трактовкой отечественной истории. Напомним, в Государственной Думе I созыва (1906 год) заседало 6 партий (включая, кстати, и РСДПР), а в IV созыве (с 1912 по 1917 годы) – 8, и у большевиков тоже были мандаты. То есть, исходя из заявления Константинова, Государственная Дума в России до 1917 года существовала нелегально.

Любопытный взгляд продемонстрировал спикер крымского Госсовета и на современную ситуацию в России: похоже, он решил, что в стране что-то не так и срочно требуются реформы, точнее возвращение к старому:

«У нас же сегодня – переломный момент, и политическое решение о переходе на новую партийную систему будет своевременным и оправданным. А эффективнее проекта под условным названием «КПСС» в нашей истории, пожалуй, не было», – заявил он. И уточнил: «Есть и ещё один аспект. Сейчас общество так и не получило внятный ответ: что не получилось в Советском Союзе, почему он погиб. (…) В том числе, такой анализ совершенно необходим для возвращения к однопартийной системе – плоть от плоти того самого, утраченного нами СССР».

Если сам Константинов и был членом КПСС, то весьма скромным – по крайней мере, этот факт в его биографии не упоминается. Да и его жизнь в советское время была типичной историей инженера – к 1991 году он дорос до начальника Крымского специализированного ремонтно-строительного управления треста «Укрремстройматериалы». Но как только СССР развалился, его дела сразу пошли в гору: сначала Константинов стал генеральным директором арендной фирмы «Консоль», а потом и вовсе выкупил ее и занял одно из ведущих мест на строительном рынке Крыма, что и позволило ему начать политическую карьеру.

Свой первый срок в Верховном Совете Крыма в 1998 году он начал беспартийным, а в Верховный Совет V-го созыва в 2006 году вернулся уже членом Партии регионов. В феврале 2014 года он даже возглавил крымское отделение этой партии, но уже в апреле вступил в «Единую Россию» и стал секретарем ее крымского регионального отделения.

Но, несмотря на то, что «Единая Россия» считается в РФ ведущей партией, Константинов не предлагает строить новую систему на ее основе: «Замечу, что речь не идёт о наделении лидерскими полномочиями какой-либо из существующих партий. В том и проблема, что наделить этим нельзя, – заявляет он. – Те же большевики такой партией стали сами. Они были сплочены вокруг своей идеологии, боролись за власть. И своё лидирующее место в политической системе завоевали, можно сказать – выстрадали». Что хотел сказать крымский спикер этим пассажем, он не уточнил. А то, во что вылилась борьба большевиков за власть, предпочел не вспоминать.

Симферополь, Олег Яковенко

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