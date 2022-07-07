В Крыму украинского спортсмена обвиняют в международном терроризме

В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении запорожского председателя федерации кунг-фу Андрея Голубева. Его обвиняют по редкой в России статье – подготовка акта международного терроризма (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 361 УК РФ).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в апреле текущего года пять человек задержали по подозрению в подготовке атаки на гуманитарный конвой. Они заложили взрывчатку в бампер легкового автомобиля, который, по версии следствия, планировали взорвать по пути следования грузовиков с гуманитарными грузами. В ходе обыска у фигурантов дела изъяли два переносных зенитных ракетных комплекса «Игла», три ручных гранатомета, огнестрельное оружие, больше 100 ручных гранат и взрывные устройства, в числе которых были противопехотные и противотанковые мины. По информации ФСБ, сообщники действовали по поручению службы безопасности Украины. Среди задержанных оказался и Голубев.

Действия подозреваемых расценили как подготовку к международному теракту, так как они были направлены на дестабилизацию мирного взаимодействия государств и народов и против интересов РФ.

Киевский районный суда Крыма избрал для всех пятерых меру пресечения в виде заключения под стражу. Голубев подал жалобу на это решение в Верховный суд республики, но она была отклонена. «Спортсмен утверждал, что не собирается скрываться, поскольку у него есть неофициальная работа и супруга с ребенком, – пишет «Коммерсант». – Кроме того, фигурант уголовного дела страдает заболеванием тазобедренных суставов». Однако суд счел, что, находясь на свободе, подозреваемый будет иметь возможность уничтожить часть улик, оказать давление на свидетелей и скрыться от следствия.

Запорожского спортсмена внесли в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

Симферополь, Олег Яковенко

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