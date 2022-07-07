В Севастополе офицер полиции, призванный бороться с коррупцией, попался на взятке

В Севастополе офицера полиции признали виновным в покушении на взятку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчина занимал пост заместителя начальника отдела по борьбе с преступлениями на приоритетных направлениях и подрыву экономических основ организованных групп и преступных сообществ управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Севастополю.

В феврале 2021 года он предложил фигурантам одного из дел за вознаграждение прекратить расследование. За свои услуги он попросил 2 тысячи долларов. В роли посредника выступил член Адвокатской палаты Севастополя, который за свое участие в сделке «накинул» на требуемую сумму еще 5 тысяч долларов. Фигуранты дела обратились в правоохранительные органы.

Суд приговорил бывшего сотрудника УМВД к трем годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и запретил после отбывания наказания занимать должности в органах власти в течение 2 лет.

Уголовное дело в отношении адвоката еще рассматривается в суде.

Севастополь, Олег Яковенко

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