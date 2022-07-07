Украина вызвала посла Турции за отказ Анкары арестовать российское судно с зерном

МИД Украины гневно отреагировал на разрешение Турции российскому судну «Жибек Жолы» с «украинским» зерном из Бердянска спокойно разгрузиться и покинуть порт Карасу.

Как передаёт коррепондент РИА «Новый День», соответствующее заявление размещено на сайте украинского дипломатического ведомства.

«В связи с недопустимой ситуацией, которая сложилась, в МИД Украины приглашен посол Турции в Киеве», – говорится в сообщении.

«Считаем зерно, вывезенное из подконтрольного армии РФ Бердянска, краденным. В связи с чем направили Турции запрос на арест судна и груза. Однако обращение украинской стороны было проигнорировано, вечером 6 июля судно было отпущено», – негодуют в МИД Украины.

Отметим, что зерно было частным и законно продано туркам запорожскими и херсонскими фермерами.

Симферополь, Валентин Карамазов

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