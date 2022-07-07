Свой первый разговор после отставки Джонсон проведёт с Зеленским

Премьер Британии Борис Джонсон намерен позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому сразу же после объявления о своей отставке.
Как передаёт коррепондент РИА «Новый День», об этом ообщает The Telegraph.
Напомним, сегодня Джонсон согласился уйти в отставку на фоне политического кризиса в стране, однако поставил условие: оставить его на посту до избрания нового лидера Консервативной партии в октябре.
По всей видимости, предполагают экперты, британский премьер поспешит заверить Зеленского, что военная помощь Украине от Британии продолжится, по крайней мере, до октября.
Симферополь, Валентин Карамазов
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