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NewDayNews.ru

Четверг, 7 июля 2022, 13:38 мск

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Свой первый разговор после отставки Джонсон проведёт с Зеленским

Фото: администрация Зеленского

Премьер Британии Борис Джонсон намерен позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому сразу же после объявления о своей отставке.

Как передаёт коррепондент РИА «Новый День», об этом ообщает The Telegraph.

Напомним, сегодня Джонсон согласился уйти в отставку на фоне политического кризиса в стране, однако поставил условие: оставить его на посту до избрания нового лидера Консервативной партии в октябре.

По всей видимости, предполагают экперты, британский премьер поспешит заверить Зеленского, что военная помощь Украине от Британии продолжится, по крайней мере, до октября.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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