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Четверг, 7 июля 2022, 14:14 мск

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У военкомов Крыма прошли обыски

Контрразведка Южного военного округа провела обыски у военного комиссара Крыма Юрия Лымаря.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по информации источников, военкому инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями (статья 285 УК РФ ) и получение взятки (статья 290 УК РФ). Подозревают, что он помогал призывникам избегать службы в армии без законных оснований.

Следственные действия прводятся и в отношении военкома Джанкоя, начальника отдела призыва Белогорского военного комиссариата и начальник отдела призыва Симферопольского комиссариата, уточняет «Крым24».

Напомним, Лымарь заступил на должность военного комиссара Республики Крым летом 2020 года. До этого он возглавлял военкомата Астраханской области.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»

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